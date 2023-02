Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea nu a depașit nici acum traumele din casnicia cu Marcel Toader. In cadrul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii, prezentatoarea de televiziune a adus in lumina un aspect mai puțin știut despre legatura dintre ea și Marcel Toader. Nu, nu este vorba de infidelitate, caci asta se știa deja,…

- Patru femei au fost ucise, astazi, pe o strada din Roma, dupa ce un barbat a inceput sa traga cu o arma. Tragedia a avut loc pe Via Monte Giberto, in zona Fidene din Roma. Conform presei italiene, toate victimele sunt femei. Evenimentul ar fi avut loc in timpul unei ședințe a asociației de proprietari,…

Un barbat a deschis focul in suburbiile Romei, capitala Italiei, ucigand cel putin trei femei si ranind alte cateva persoane, unele dintre acestea fiind in stare foarte grava.

Peste 100 de femei au fost ucise in Italia in acest an, aproape jumatate dintre ele fiind omorate de partener sau de fostul partener, a anunțat poliția italiana.

- Peste 3.000 cazuri de violenta in familie au fost inregistrate, de politistii din Neamt, in primele 10 luni ale anului, marea lor majoritate fiind savarsite impotriva femeilor. Astfel, aproximativ 75% din numarul victimelor inregistrate sunt femei si 14% sunt minori. In privinta autorilor acestor infractiuni,…

- In medie, cinci femei sau fete au fost ucise la fiecare ora a anului trecut de un partener sau de un membru al familiei, in propriile locuinte, conform unui raport ONU publicat miercuri, 23 noiembrie, dupa cum a relatat dpa. Citește și: Rechizitoriul masacrului din Arges Aproximativ 56% din toate aceste…

- Un autoturism in care se aflau patru femei a ajuns in albia raului Bicaz, luni, 7 noiembrie. „La data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 18:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 12C, in localitatea…