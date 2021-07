Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Vedeta urmeaza sa aduca pe lume un bebeluș și a vorbit și despre clipele dificile din timpul sarcinii. Graviduța Nicole Cherry, totul despre chinul din timpul sarcinii Nicole Cherry e insarcinata in al doilea trimestru și abia așteapta sa…

- Laura Cosoi este o persoana credincioasa care, atunci cand da de greu, nu se rușineaza și apeleaza la ajutor. Insa nu la orice fel de ajutor, ci chiar la cel divin. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi SpyNews.ro in timp ce participa la o discuție doarte intensa cu un preot catolic, in mijlocul strazii,…

- Adela Popescu a devenit mamica pentru a treia oara! Chiar daca vedeta abia aștepta sa iși stranga in brațe bebelușul, aceasta a trecut prin momente de cumpana la naștere, așa ca le-a povestit tuturor ce s-a intamplat, de fapt. Adela Popescu, dezvaluiri fara perdea: ‘Ma intrebam ce a fost in capul meu’…

- Oana Roman formeaza din nou o familie fericita alaturi de Marius Elisei și fiica ei, dar se pare ca haterii nu-i dau pace. Vedeta se afla in prezent in vacanța la Cannes, alaturi de micuța Isabela. Aceasta nu l-a putut include și pe fostul soț in planurile lor, vacanța fiind planificata inainte ca ei…

- Fiica lui Gica Popescu, surprinsa de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, cu ”capul in nori”, pe strazile Capitalei. Din graba de a-și rezolva cat mai repede problemele, Maria a dat cu bata-n balta! Unde a mers tanara și ce s-a intamplat, de fapt, cu ea?

- Un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Antonia Ștefanescu și Vincenzo Aiello de la Chefi la cuțite sunt impreuna. Contactata de reporterii Spynews.ro, frumoasa blondina a confirmat vestea și a ținut sa precizeze ca relația cu fostul concurent al lui Catalin Scarlatescu nu este deloc una secret și ca nu…

- Andra Maruța a avut parte de o petrecere fastuoasa, astfel ca paparazzii Spynews au fost pe urmele ei și au surpins-o. Artista a petrecut alaturi de familia ei și chiar ea a marturisit ca nu are nevoie de niciun moment special pentru a petrece alaturi de copiii ei și soțul sau, astfel ca aceasta ii…

- Cristina Spatar a oferit primele declarații pentru Antena Stars despre barbatul misterios cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe strazile Capitalei. Vedeta a ținut sa specifice ca este vorba despre o cunoștința veche și a precizat ca intre ea și Tiberiu Varzaru relația este pe pauza.