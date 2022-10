Ce este un psihopat Ce este un psihopat? Exista multe definiții, lucrari, etc, in acest sens. Conform unui raport publicat de jurnalul Personality and Individual Differences, psihopații sunt persoane capabile de empatie, dar pur si simplu aleg sa nu treaca prin aceasta stare. Cu alte cuvinte, nu le pasa de cei din jur, potrivit IFL Science . Alții spun ca exista psihopați care abia de iși dezvaluie adevarata natura și tocmai de aceea sunt cu atat mai periculoși. Oricum ar fi, ei sunt printre noi… Ce este un psihopat „ Psihopații nu pot sa susțina prietenii, relații intime sau orice fel de conexiune reciproc apreciativa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

