- Cercetatorii de la Imperial College London au facut o analiza a ceea ce ar fi putut sa se intample daca noul coronavirus ar fi fost lasat necontrolat și nicio țara din lume nu ar fi incercat sa opreasca pandemia COVID-19. Potrivit acestora, lasat necontrolat, coronavirusul ar fi ucis 40 de milioane…

- Zeci de milioane de oameni risca sa fie concediate din cauza pandemiei , potrivit unei analize a Organizatiei Internationale a Muncii (OIM), o agentie a ONU, intr-o estimare facuta recent, transmite Reuters.

- Incepand din acest moment sunt interzise evenimentele cu peste 50 de oameni, anunța Comitetul Național pentru Situații de Urgența, conform planului din Scenariul 3. Totodata, memmbrii Guvernului pot ieși din izolare, cu pastrarea distanței de minimum 5 m fața de alte persoane neaflate in izolare. Prin…

- Guvernul italian a luat, in noaptea de sambata spre duminica, masuri extraordinare: plaseaza in carantina mare parte din nordul țarii, ceea ce restrange libertatea de mișcare pentru aproape un sfert din populația țarii intr-o regiune considerata motorul economic al țarii.

- Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune in lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare in Scoția și o alta, in Irlanda de Nord. In China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au imbolnavit. 13 cazuri au fost depistate pana acum și in alte țari…

- Ministerul Sanatatii a lansat o licitatie de 68,6 milioane lei (14,4 milioane euro), fara TVA, pentru achizitia de servicii de proiectare pentru construirea spitalului regional din Cluj-Napoca, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.Licitatia vizeaza achizitia de ”servicii de proiectare…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa anunța ca va dona 9 milioane de dolari unor oameni aleși la intamplare dintre cei care i-au distribuit o postare pe Twitter, in cadrul unui ”experiment social” care iși propune sa urmareasca daca gestul sau ii va face ”mai” fericiți,