Soferii sunt pusi in garda. Apare taxa pe kilometraj. Deocamdata, a fost lansat un proiect pilot pentru a testa tranziția de la taxele pe combustibil la o taxa pe kilometraj parcurs. Acest nou sistem de impozitare este considerat mai echitabil. Impozit in functie de kilometri, in SUA Taxa pe kilometraj va fi testata, pentru inceput, […] The post Ce este taxa pe kilometraj pe care, mai nou, soferii trebuie s-o plateasca. De unde incepe totul first appeared on Ziarul National .