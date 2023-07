Ce este stereotaxia, care va fi decontată de CNAS In Planul Național de Combatere și Control al Cancerului este prevazuta decontarea serviciilor de radioterapie avansata – stereotaxia. Dar ce este stereotaxia? Stereotaxia este un tip de radioterapie de tratament a cancerului in care se administreaza doze mari de iradiere, pe o zona restransa, cu mare precizie. Astfel, este posibila administrarea unei singure doze de iradiere care este echivalenta cu aproximativ o saptamana de radioterapie externa. „Caracteristica principala fața de radioterapia obișnuita este ca are aceasta capacitate de a ținti mai bine volumul, tumora de iradiat, cu o grija… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA. Pe raza Regionalelor…

- Prețul mediu pe metru patrat al apartamentelor de vanzare a crescut cu 3% fața de anul trecut. In iunie, romanii au vizualizat cu 5% mai multe pagini de apartamente de vanzare și au realizat cu 1% mai multe contactari. Comparativ cu anul anterior, in noua mari orașe de pe platforma, potrivit stiripesurse.r…

- Joi, intre orele 10,00 și 14,00, este programat un protest in fața Ministerului Sanatatii, a anunțat Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), ”pentru apararea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, care a avut termen legal de implementare 1 iulie 2023”. FABC a mai anunțat…

- ”In prezent avem 19 magazine, cel mai recent a fost deschis anul acesta, in Craiova, intr-o zona unde nu operam niciun magazin. Planul este sa dezvoltam reteaua, in zonele in care nu suntem prezenti. Vrem sa fim prezenti pe toata suprafata tarii”, a spus Cristina Ivasuc, director general al Sabon Romania,…

- Justiția a constatat reprezentativitatea MediaSind in Televiziunea Romana, transmit reprezentanții Sindicatului Roman al Jurnaliștilor MediaSind printr-un comunicat remis cotidianul.ro. In document se mai precizeaza: Timp de 4 ani, drepturile tuturor angajaților din Societatea Romana de Televiziune…

- Expozitia internationala World Press Photo, cea mai importanta manifestare globala de fotojurnalism, va putea fi vizitata pana pe 3 iulie, in Piata Unirii din Iasi. Fundatia Eidos aduce aceasta prestigioasa expozitie in Romania de 12 ani, oferind publicului acces la imagini din domeniul fotojurnalismului.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca, incepand cu anul 2027, spitalele regionale trebuie sa devina operationale. Potrivit ministrului, la Iasi proiectul a fost finalizat si din toamna va incepe constructia efectiva a Spitalului Regional. De asemenea, sustine ministrul, la jumatatea…

- ”Startup-ul tech Pluria, lansat in septembrie 2020 in Romania si Spania de catre antreprenorul Andrei Cretu si prezent acum in 10 tari de pe 2 continente, a anuntat o runda de investitie de 2 milioane de dolari condusa de Eleven Ventures, una dintre cele mai mari firme de capital de risc din Europa…