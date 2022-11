Ce este sorgul și la ce se foloseşte Cel mai probabil, sorgul nu este un ingredient pe care l-ai intalnit prea des. Poate nici nu ai auzit de el. Sorgul este un tip de cereala veche. Aparține familiei de ierburi Poaceae și arata ca un fel de fasole in miniatura. Are un bob mic, rotund și poate fi alb, galben, roșu, maro, negru sau violet. Exista mai multe specii de sorg, insa cea mai populara este Sorghum bicolor, care provine din Africa. Cuprins: Ce este sorgul Tipuri de sorg Nutrienți Cum se folosește Lucruri interesante despre sorg Ce este sorgul Sorgul este o boaba de cereale care crește inalta ca porumbul. Este o cultura populara,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a ascultat indemnul unui preot și a mai ridicat o biserica in Africa, aceasta fiind inaugurata ieri, in absența patronului de la FCSB. Omul de afaceri a investit 800.000 de euro in a doua biserica ortodoxa pe care a ridicat-o in Rwanda, țara puternic afectata de un razboi civil in 1994.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, spune ca prezența diplomatica a Rusiei in Occident se va micșora și ca aceasta va acorda „atenție suplimentara” catre țarilor din Asia și Africa. Lavrov a acuzat și ca diplomații ruși lucreaza in Occident „in condiții ce pot fi cu greu calificate drept umane”.

- Papa Francisc a luat duminica apararea migrantilor, numind excluderea acestora „scandaloasa, dezgustatoare si pacatoasa”, o declaratie rostita cu pasiune care-l pune pe o traiectorie de coliziune cu viitorul guvern de dreapta al Italiei, relateaza Reuters. Papa a facut aceste comentarii in timpul canonizarii…

- Cerințele actuale pentru mobilitate și calitatea vieții determina accelerarea progresului științific și tehnologic in toate sectoarele de activitate. Cuprins: Ce este kevlarul? Ce proprietați are kevlarul și unde este folosit? Cine a inventat kevlarul? Dezvoltarea continua a crescut in mod natural cererea…

- Ai auzit vreodata de bain-marie? Industria restaurantelor are o mulțime de termeni obscuri care adesea ii deruteaza chiar și pe bucatarii experimentați. Una dintre denumirile misterioase are și una dintre cele mai interesante povești: Bain Marie. Cuprins: Ce este bain-marie La ce se foloseste Originile…

- Presedintele SUA Joe Biden a acuzat miercuri Rusia de ”incalcarea intr-o maniera nerusinata” a principiilor fondatoare ale Cartei Natiunilor Unite(ONU), in jurul carora el a cerut tuturor tarilor, democratice sau nu, sa se uneasca, transmit AFP, Reuters si Kyodo. Biden a evocat ”interdictia clara de…

- Fosta secretara privata a fostului presedinte al Africii de Sud Nelson Mandela, Zelda la Grange, a dezvaluit ca Mandela a facut o gluma intr-una din vizitele sale la Palatul Buckingham in ceea ce priveste greutatea Reginei Elizabeth a II-a. De asemenea, Mandela i-a oferit suveranului britanic numele…

- Sondaj in 22 de țari cu privire la problemele cheie cu care se confrunta lumea de astazi.Cum afecteaza aceste probleme multiple oamenii din intreaga lume? Pe fondul discuțiilor despre o prabușire a ordinii globale, se intorc cetațenii spre interior pentru a se concentra asupra familiei și națiunii?…