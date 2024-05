Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a plecat astazi intr-o vizita in SUA, scrie BoardingPass, site specializat in știri din aviație. Președintele a folosit același avion de lux cu care a mai fost anul trecut in Africa și Coreea de Sud.

- In ciuda controverselor iscate, președintele Romaniei folosește aceeași aeronava privata de lix și pentru vizita oficiala pe care o desfașoara zilele acestea in Coreea de Sud. Klaus Iohannis a zburat spre Seul (Coreea de Sud) cu un avion privat de tip Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg,…

- Dragoș Ștefan Roibu, director de cabinet la Ministerul Energiei, a fost trimis sa reprezinte oficial Romania la congresul Consiliului Mondial al Energiei, care are loc in aceste zile la Rotterdam, in Regatul Țarilor de Jos. Ministrul Sebastian Burduja se afla in aceasta saptamana in Coreea de Sud, in…

- Intr-o postare pe X, fostul Twitter, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a avut, marti,16 aprilie, o discutie telefonica „substantiala” cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre situatia de securitate din Ucraina si din Marea Neagra.„Tocmai ce am avut o discutie substantiala cu secretarul…

- Opt turisti care calatoreau cu un vas de croaziera au fost abandonati pe insula Sao Tome si Principe. Turistii in cauza fusesera sa se plimbe pe insula impreuna cu restul pasagerilor, dar s-au intors cu intarziere in portul in care era ancorata nava. Inițial, toți calatorii au fost debarcați pe insula…

- Liderii partidelor din coaliția de guvernare se reunesc, miercuri, pentru a stabili calendarul alegerilor din acest an, inclusiv daca alegerile vor fi sau nu comasate. In același timp, la Cotroceni va avea loc ședința CSAT, acolo unde se vor intalni inclusiv președintele Klaus Iohannis și premierul…

- Intalnire de gradul zero, miercuri, inainte de decizia pe alegeri. Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu vor da ochii la ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Miercuri, liderii PNL și PSD ar trebui sa ia o decizie finala pe calendarul alegerilor, dar și pe o eventuala alianța cu liste comune.Potrivit…