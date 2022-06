Ce este și ce beneficii aduce tratamentul homeopatic Homeopatia este un sistem de vindecare holistica care utilizeaza substanțe naturale pentru a trata simptomele bolilor. A fost fondata de medicul german Samuel Hahnemann la sfarșitul secolului al XVIII-lea și a fost folosita in intreaga lume pentru a trata totul, de la raceala obișnuita la cancer, de peste 200 de ani. Aceasta funcționeaza prin stimularea capacitații organismului dumneavoastra de a se vindeca singur. Atunci cand luați medicamente homeopate, acestea nu conțin medicamente sau substanțe chimice. In schimb, medicamentele homeopate sunt facute din substanțe naturale care au fost diluate… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

