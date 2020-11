Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Frumoasa prezentoare de televiziune a aflat, dupa abia patru ani, ca sufera de o boala la nivelul danturii. Iata despre ce este vorba!

- O tanara de 29 de ani sufera de o grava boala, care nu-i permite sa se recunoasca in oglinda. Afecțiunea bizara i-a luat prin surprindere inclusiv pe oamenii de știința, care au studiat cazul. Inca de la momentul apariției acestei boli, medicii au urmarit evoluția fetei, care se afla intr-un proces…

- David Mare, un elev si sportiv de exceptie, in varsta de 14 ani din Satu Mare, multiplu campion European si Mondial WUKF, membru al Clubului Sportiv Karate Zanshin Satu Mare are nevoie de ajutor, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala crunta. David are nevoie de ajutorul nostru si de implicarea noastra…

- O boala de care sufera 1 din 10 romani reprezinta un pericol uriaș in perioada de intensificare a raspandirii COVID-19 in țara. Ce complicații pot dezvolta, in cazul infectarii cu noul coronavirus? Boala de care sufera sute de mii de romani, pericol in pandemie In contextul exploziei numarului de infectari…

- Sarah Harding, cantareața cunoscuta și apreciata in Marea Britanie, membra a formației ”Girls Aloud”, sufera de cancer mamar in stadiu avansat. Anunțul a fost facut chiar de ea, printr-un mesaj publicat pe Twitter.

- Medicul-sef de la spitalul din Siberia unde este tratat opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a declarat vineri ca acesta a fost diagnosticat cu o boala metabolica a carei cauza este glicemia scazuta, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Doctorul Aleksandr Murahovski de la spitalul din Omsk…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi la Libertatea ca ministrul Finanțelor are „boala 'Lauda-ma, gura'”.„Dl Cițu sufera de o boala, nu stiu cum se numeste boala in sine, dar in popor ea este definita 'Lauda-ma, gura'. Deci sa nu creada dl Citu ca este campionul majorarii pensiilor.…