Ce este iodoterapia și când este recomandată? Iodoterapia este un tip de tratament in care se administreaza, pe cale orala, iod radioactiv. Aceasta forma de tratament se folosește pentru a distruge celulele glandei tiroide atunci cand acestea sunt afectate de cancer, dar și in anumite forme de hipertiroidism, adica in unele situații in care celulele glandei tiroide produc hormoni in exces. Principiul aflat la baza acestui tratament este ca glanda tiroida absoarbe aproape tot iodul din organism. Astfel, prin administrarea unui izotop radioactiv al iodului, I-131, sub forma de iodura de sodiu, acesta se va concentra in celulele tiroidiene,…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

