Reuniunea Comitetului Director in cadrul proiectului „Imbunatatirea siguranței și a nivelului de securitate in zona transfrontaliera prin intensificarea acțiunilor comune de formare și cooperare in gestionarea situațiilor de urgența”- BRIDGE In perioada 14-15.12.2021, la Suceava, s-a derulat cea de-a 6-a Reuniune a Comitetului Director in cadrul Proiectului „Imbunatatirea siguranței și a nivelului de securitate in zona transfrontaliera prin intensificarea acțiunilor comune de formare și cooperare in gestionarea situațiilor de urgența”- BRIDGE, finanțat prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina…