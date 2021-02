Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) indeamna comunitatea științifica sa incerce sa lamureasca sindromul post-COVID cu care se confrunta, de luni de zile, unii dintre pacienți. Acest sindrom se manifesta prin stari de oboseala extrema, dificultați de respirație, sau chiar tulburari neurologice și…

- Ce este endometrioza? Endometrioza este o tulburare in care țesutul similar cu țesutul care formeaza mucoasa uterului crește in afara cavitații uterine. Captușeala uterului se numește endometru. Endometrioza apare atunci cand țesutul endometrial crește pe ovare, intestin și țesuturile care acopera pelvisul.…

- Lucrarile de modernizare a bulevardului 1 Mai si soselei Mangaliei din municipiul Constanta incep in primavara acestui an, investitia in valoare de aproximativ 70 de milioane de lei fiind realizata cu fonduri europene, a informat, marti, administratia locala. Durata de executie a lucrarilor…

- Fasciita plantara este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerii calcaiului. Aceasta implica inflamația unei benzi groase de țesut care trece prin fundul piciorului și conecteaza osul calcaiului la degetele de la picioare (fascia plantara).

- Diabetul este o boala de metabolism, care cauzeaza prezența in exces a glucozei in sange. Boala este incurabila, iar dupa ce este diagnosticata necesita un tratament bine stabilit pentru toata viața! Care sunt simpomele diabetului și ce simți cand ai aceasta boala.

- Centrul pentru Reabilitarea Faunei Salbatice – ACDB de la Focșani are in grija de astazi inca 7 pui de caprior! „Cei 7 pui au fost transferați la ACDB de la Fundatia Visul Luanei, care i-au ingrijit timp de 8 luni. Acum, in Crangul Petrești, acești pui vor beneficia de un spațiu mai mare, intr-un țarc…

- Cand vorbim despre neurochirurgie și neurochirurgi trebuie sa ințelegem ca aceștia nu se ocupa doar de interventii chirurgicale la nivelul creierului, ci și la nivelul maduvei spinarii si a coloanei vertebrale. Deoarece neurochirurgii au ca punct de interes intregul sistemul nervos (central si periferic),…

- Pentru unii oameni care se infecteaza cu noul coronavirus, boala se poate dovedi de lunga durata. E vorba de așa-numitul COVID de lunga durata, ale carui simptome se manifesta la cel puțin 12 saptamani de la infectare, convulsii, senzație de amorțeala și probleme cardiace, dar și dureri musculare, crampe…