- Ce nume se sarbatoresc de Sfanta Parascheva. Pe 14 octombrie este praznuita Sfanta Cuvioasa Parascheva, o sarbatoare foarte importanta pentru creștini și Biserica Ortodoxa. Cu aceasta ocazie, mii de romani iși sarbatoresc ziua onomastica. De unde provine numele de Parascheva Numele „Parascheva” inseamna…

- Tradiții de Sfanta Parascheva. Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita de toți creștinii ortodocși in fiecare an, pe data de 14 octombrie. Aceasta mai este cunoscuta in popor și sub denumirea de Sfanta Vineri sau Sfanta patroana a Moldovei. Tradiții de Sfanta Parascheva. Ce este interzis sa faci pe…

- Ce se da de pomana de Sfanta Parascheva? Ziua de 14 octombrie este una foarte importanta pentru credincioși și Biserica Ortodoxa, deoarece atunci este praznuita Sfanta Parascheva. Cu ocazia acestei sarbatori, oamenii impart diferite alimente pentru sufletul celor adormiți. Ce se da de pomana de Sfanta…

- Minunile savarșite de Sfanta Parascheva! Mai sunt patru zile pana la o mare sarbatoare creștina. Pe 14 octombrie toți creștinii romani sarbatoresc ziua Sfintei Parascheva, cunoscuta și ca Sfanta Vineri. Pentru cei care nu știu, Sfanta Parascheva este patroana spirituala a Moldovei. De-a lungul timpului,…

- Medicul Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase recomanda persoanelor care vin in aceste zile in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, sa aiba asupra lor si haine mai groase, o umbrela si alimente neperisabile…

- Pelerinajul organizat la Iasi cu prilejul praznuirii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea Moldovei, va incepe sambata, 8 octombrie, a anuntat Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, pe 8 octombrie, de la…

