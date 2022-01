Stiri pe aceeasi tema

- Sase jucatoare de tenis din Romania, intre care si Simona Halep, vor evolua in proba de dublu feminin, la Australian Open. Turneul incepe luni la Melbourne. Australian Open, proba de dublu feminin Pe tabloul de dublu se mai afla Irina Begu, care alaturi de Nina Stojanovic (Serbia) este cap de serie…

- Cinci sportive din Romania sunt calificate direct pe tabloul principal de simplu de la Australian Open: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Lor li s-ar putea alatura și Irina Bara, daca la noapte va trece de ultimul tur al calificarilor.

- Elena Gabriela Ruse, locul 87 WTA si cap de serie numarul 3, a reușit accederea în al doilea tur al calificarilor la competiția WTA de categorie 500 de la Sydney. Sportiva din România a învins-o pe Alexandra Osborne (772 WTA) cu scorul de 6-3, 6-0.Pentru un loc pe tabloul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, duminica, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2, 6-3.

- Cand incepe Australian Open in 2022. Vești bune pentru fanii tenisului. Australian Open 2022 incepe in doar cateva zile. Australian Open 2022 va incepe pe 17 ianuarie, iar jucatorii incep sa soseasca in Australia, pentru a se pregati pentru primul turneu de Grand Slam al anului. Cand incepe Australian…

- Simona Halep, nobila inainte de Craciun. Fostul lider mondial se pregatește in Romania pentru startul noului sezon. Ea a anunțt deja turneele la care va participa in luna ianuarie, in pregatirea participarii la Australian Open, ce va avea loc intre 17-30 ianuarie 2022. Intre timp, campioana s-a implicat…

- ​Simona Halep a anunțat, luni, turneele la care va participa în luna ianuarie. Pentru jucatoarea clasata pe locul 20 în clasamentul WTA, sezonul va începe chiar la Melbourne (unde va avea loc și Australian Open).Programul Simonei Halep din urmatoarele saptamâni:Melbourne…

- Simona Halep nu-și permite momente de relaxare și va fi pe terenul de antrenament și miercuri, atunci cand romanii sarbatoresc Ziua Naționala. In aceasta perioada, Simona Halep se pregatește mai ales pentru Australian Open. Cu zambetul pe buze, Simona Halep a anunțat ca are programat un antrenament…