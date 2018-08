Ce crede Trump despre Putin a devenit irelevant. Perspective sumbre pentru Moscova Politica SUA-Rusia se afla acum in mana Congresului american. Moscova si-a pierdut capacitatea de a intimida Vestul, fiindca sanctiunile si izolarea internationala isi au pretul lor.



Inasprirea sanctiunilor a devenit aproape o rutina pentru conducerea Rusiei. Se asteapta ca SUA sa impuna un nou set de restrictii Rusiei la sfarsitul acestei luni. De aceasta data, masura nu va fi adoptata din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina sau a presupusei imixtiuni electorale in America.



Putin, alaturi de Assad si Kim



Puterea de la Washington se foloseste de legea din 1991 privind… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

