- „Ce se asteapta de la ANAF anul acesta? Intrebarea asta trebuie privita si din prisma celui care pune intrebarea. Daca ar fi din partea Guvernului, se asteapta ca noi sa asiguram resursele financiare necesare ca statul sa functioneze - si sa reusim sa ne incadram in acel deficit de 4,4% din PIB, stabilit…

- Comisia Europeana a confirmat ca, potrivit regulamentului, compania austriaca OMV Petrom nu trebuie sa plateasca taxa de solidarate catre statul roman. Raspunsul a venit in urma cu putin timp si spune ca regulamentul a fost transpus corect. „Codurile CAEN citate in Ordonanta de Guvern respecta activitatile…

- Vrem sa vedem ce se intampla pe zona de TVA, pe grupuri de firme, pe societați afiliate și ce s-a intamplat in sectoarele economice in care in anii de pandemie a fost o infuzie puternica de resurse din partea statului. Sa vedem modalitatea in care au fost folosiți acești bani, a declarat Lucian Heiuș,…

- Deși OMV a declarat deja ca nu va plati in Romania aceasta taxa, Ministerul de Finanțe inca nu a aflat ce trebuie sa faca, cu toate ca decizia UE este data din toamna anului trecut. Așa ca, ministerul va cere lamuriri oficiale de la Comisia Europeana. Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari…

- Lucian Heiuș, șeful ANAF, amenința gigantul OMV Petrom, dar și alte companii energetice, ca daca se vor eschiva de la plata taxei de solidaritate, vor exista și executari silite. Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca in maximum doua saptamani o sa poate sa spuna daca in cazul OMV-ului…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat duminica, la Digi24, ca in maximum doua saptamani va putea spune daca in cazul OMV-ului datoreaza sau nu contributia de solidaritate catre statul roman. El a susținut ca pentru ANAF toate companiile sunt egale si ca Fiscul va face verificari foarte stricte si foarte…

- Daca OMV va refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere, iar, mai mult, ia in calcul și o executare silita, avertizeaza Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Oricum ar fi, un lucru pare clar: OMV Petrom trebuie sa se aștepte la controale…

- Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a declarat vineri la Antena 3 ca OMV va fi verificat la sange și iar daca respectiva companie refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere.