Romanii vor trebui sa suporte capriciile vremii si in perioada urmatoare. De exemplu, duminica, temperaturile continua sa creasca, iar vremea devine calduroasa in jumatatea de sud a țarii. Cel mai cald o sa fie in sudul Munteniei, pe unde se vor inregistra 32 de grade, iar cele mai mici temperaturi, de 25 de grade, se […]