Ce contracte grele a obținut Ovidiu Tender după ce a ieșit din închisoare Din noiembrie 2019 și pana azi, firmele lui Ovidiu Tender obținut contracte mari de la OMV Petrom și Romgaz, Prospecțiuni a ieșit din insolvența, afacerile au ajuns pe profit, iar in extern a prins afaceri in Ucraina și Bulgaria. La jumatatea lunii noiembrie 2019, omul de afaceri Ovidiu Tender ieșea din inchisoare dupa 4 și șase luni de detenție in ca urmare a sentinței in dosarul Carom, in care primise o condamnare de 12 ani și șapte luni. In perioada cat a stat inchis, afacerile sale importante au luat-o la vale: Prospecțiuni a intrat in insolvența, Grup Energetic Tender, Vulcan și Nuclearmontaj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 mai, Senatul Romaniei, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat Propunerea legislativa (L163/2023) privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei și al transporturilor, in baza raportului și discuțiilor constructive…

- Primele licitatii pentru construirea Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi vor avea o valoare de aproape 100 milioane lei. Procedurile vor fi lansate in aceasta vara, iar lucrarile efective vor incepe in toamna. In primul rand este vorba despre lucrari pregatitoare construirii efective a unitatii:…

- Serviciile solicitate de catre pacientii simptomatici cu astm sunt in crestere cu peste 70% in primele 4 luni ale anului 2023 fata de anul 2022, avertizeaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. ”Astmul redevine una dintre principalele afectiuni care aduc pacientul…

- Vodafone angajeaza 10 Agenti vanzari D2D, inclusiv pentru zona Turda-Campia Turzii. Reprezentantii de vanzari de pe teren pot obtine un Venit de aproximativ 1000 euro net inca din primele luni de activitate.

- ​Piața mașinilor noi a crescut cu 29% in Europa luna trecuta și cu 18% in primul sfert al anului, arata datele ACEA. Ce marci au avansat cel mai mult. Cum arata topul brand-urilor. Ce s-a intamplat cu mașinile electrice.

- Au aparut primele imagini cu aisbergul A81 care s-a desprins la sfarsitul lunii ianuarie de Antarctica. Blocul de gheata are dimensiunea orasului Londra, iar cercetatorii se asteptau sa se desprinda in urma cu mai multi ani. Pana in acest moment, aisbergul s-a deplasat 150 de kilometri. Anul trecut,…

- Au aparut primele imagini cu aisbergul A81 care s-a desprins la sfarsitul lunii ianuarie de Antarctica. Blocul de gheata are dimensiunea orasului Londra, iar cercetatorii se asteptau sa se desprinda in urma cu mai multi ani. Pana in acest moment, aisbergul s-a deplasat 150 de kilometri. Anul trecut,…