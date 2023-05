Ce conțin roșiile din supermarket care se coc în doar câteva ore Scandalul prafurilor care „ajuta” la coacerea roșiilor a scos la iveala un adevarat dezastru alimentar din magazinele romanești. Acestea sunt ulterior pulverizate cu etilena, un gaz natural care se degaja din fructul de pe vița de vie. Rosiile din supermarketuri se „coc” in doar cateva ore și par nu mai bune de mancat. In realitate, insa, specialiștii spun ca nu au nimic in comun cu roșiile cultivate natural. Roșiile din supermarketuri sunt lipsite de gust? Roșiile iși iau aroma din timpul petrecut pe vița de vie, dar este posibil ca roșiile cultivate industrial sa nu aiba niciodata șansa de a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul prafurilor care „ajuta” la coacerea roșiilor a scos la iveala un adevarat dezastru alimentar din magazinele romanești. Acestea sunt ulterior pulverizate cu etilena, un gaz natural care se degaja din fructul de pe vița de vie. Rosiile din supermarketuri se „coc” in doar cateva ore și par nu…

- Ce contin rosiile din supermarketuri: Cum se „coc” in doar cateva ore Ce contin rosiile din supermarketuri: Cum se „coc” in doar cateva ore Roșiile cultivate industrial s-ar putea sa nu aiba niciodata șansa de a se coace complet. Acestea sunt culese cat sunt inca verzi pentru a le menține ferme și pentru…

- Luați o roșie coapta, proaspat culeasa, și comparați-o cu verișoara ei palida din supermarket. Prima este o combinație de dulce și acru care trezește gustul, cea de-a doua este apoasa și fara gust. Motivul este ca rosiile din supermarketuri se „coc” in doar cateva ore și par nu mai bune de mancat. In…

- Cu ocazia Lunii Padurii (15 martie – 15 aprilie), Primaria municipiului Aiud organizeaza maine, 30 martie 2023, conferința “Africa – dincolo de padure” susținuta de domnul Gianluca D’Amico, doctor in medicina veterinara in cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca.…

- Descoperire macabra la Timișoara, la cateva zile dupa ce un tanar din Caraș-Severin a fost dat disparut de familie. Acesta a fost gasit mort in portbagajul propriei mașini in campusul universitar de la Agronomie. Polițiștii timișoreni au gasit trupul neinsuflețit al barbatului de 35 de ani in campusul…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 35 de ani a fost gasit in portbagajul masinii, la Timisoara, in campusul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara. Tanarul era dat disparut de cateva zile.

- Polițiștii timișoreni au gasit trupul neinsuflețit al barbatului de 35 de ani in campusul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara. Acesta era dat disparut de vineri, cateva zile, iar prima varianta luata in calcul de anchetatori este siuciderea, scrie Opinia Timișoarei. Barbatul de…

- Descoperire macabra, marți, in campusul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului. Polițiștii timișoreni au gasit cadavrul unui barbat de 35 de ani, medic veterinar in Caraș-Severin, dat disparut inca de sambata. Din primele informații se pare ca barbatul s-ar fi sinucis.