Ce condimente poți adăuga în cafeaua de dimineață. Susțin sănătatea organismului Adaugarea anumitor condimente in ceașca ta de cafea nu ofera doar o savoare speciala, ci poate stimula sanatatea creierului pe termen lung. Indiferent daca sunt presarate peste cafea sau incluse, aceste condiment ofera un adaos delicious rutinei cafelei de dimineața. Propunerile care urmeaza pot fi ingredientul secret de care are nevoie creierul.Ce condimente poți adauga in cafeaua de dimineațaDr. Brandon Crawford, neurolog specializat in sanatatea creierului, subliniaza potențialele beneficii ale unor mirodenii adaugate in cafea. Scorțișoara, turmericul, ghimbirul, nucșoara și piperul negru sunt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

