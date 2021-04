La mare adancime (peste 1.620 metri), in Atarctica, a fost identificat nu demult un mineral de culoare maronie, foarte rar intalnit pe Pamant. Acesta se numește jarosit și se gasește din abundența pe Marte. Prin urmare, reprezinta ceva inedit pentru Terra. Pentru a se putea forma, acest mineral are nevoie de apa și de un mediu foarte acid. Roverul Opportunity l-a descoperit prima data pe Marte in anul 2004, iar de atunci a fost identificat și in alte zone de pe Planeta Roșie. Cercetatorii spun ca jarositul s-a format prin interacțiunea dintre praful marțian și gheața, care era din abundența pe…