Adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, aviz epidemiologic si fisa de vaccinari se elibereaza de medicul de familie numai la inscrierea intr-un nou ciclu de invatamant, adica cresa, gradinita, clasa pregatitoare si clasa a IX-a. „Medicul de familie elibereaza documente medicale, respectiv adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, aviz epidemiologic si fisa de vaccinari numai […]

