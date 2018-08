Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incheiat Campionatele Europene de canotaj de la Glasgow cu un total de 7 medalii, 3 aur – 2 argint – 2 bronz, palmares ce a situat-o pe locul intai in clasamentul general pe medalii, potrivit Mediafax.Duminica, in ultima zi a competitiei, Romania a mai obtinut doua medalii, ambele…

- Campionatul European de canotaj 2018. Se trage pe canalul din Strathclyde Country Park, langa Motherwell, Scoția. Romania va alinia la start noua barci. ROMANIA, LOCUL 1 PE NAȚIUNI la Campionatele Europene de seniori de la Glasgow. ACTUALIZARE 5 august. Echipajul masculin opt plus unu (M8+), Alexandru-Cosmin…

- Romania a obtinut sambata trei medalii de aur, una de argint si una de bronz la Campionatele Europene de canotaj de la Glasgow, sportivii din tara noastra incheind pe primul loc in proba masculina de patru rame, in cea feminina de dublu rame si in proba feminina de 8+1, in timp ce echipajul feminin…

- Romania a cucerit inca trei medalii la Campionatele Mondiale de Canotaj pentru tineret. Romania a cucerit trei noi medalii, una de aur, una de argint si una de bronz, duminica, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret Under-23 de la Poznan (Polonia). La patru rame masculin, Mihai-Vasile Tiganescu,…

- Echipajul masculin de opt plus unu al Romaniei a ocupat locul al treilea, duminica, la concursul de Cupa Mondiala la canotaj de la Belgrad. Echipajul alcatuit din Vlad-Dragos Aicoboae, Florin-Sorin Lehaci, Alexandru Matinca, Constantin Radu, Constantin Adam, Sergiu-Vasile Bejan, Cristi-Ilie…