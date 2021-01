Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav se bucura de momente de neuitat alaturi de fetița lui, Sofia. Fetița se afla la tatal ei in aceasta perioada și este foarte rasfațata, in vreme ce mama sa se afla intr-o vacanța in Dubai și Maldive. Victor Slav, un tata model Micuța Sofia a ramas in București, in grija bunicii materne, insa…

- Dupa ce s-a zvonit ca ar avea o relatie amoroasa, s-a aflat ce face acum Bianca Dragușanu in Maldive. Imaginile spun totul și despre Gabi Badalau. Bianca Dragușanu e in Maldive cu Gabi Badalau?! In urma cu o saptamana, cei doi erau surprinsi plimbandu-se impreuna intr-un mall din Dubai iar zvonurile…

- Exclusivitatea momentului. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au fost prinși impreuna, in Dubai. Cei doi s-au tratat cu o vacanța de lux in Emirate, la inceput de an, unde s-au consolat reciproc in urma idilelor nereușite. Dupa ce zilele trecute au petrecut o seara de neuitat intr-un restaurant de lux,…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt si Turcia sunt destinatiile externe in care romanii isi vor petrece vacanta de revelion, arata datele touroperatorului Paralela 45, care precizeaza ca o vacanta de sase nopti in Maldive porneste de la 2.000 de euro/persoana, relateaza news.ro Vezi și: Dan Bittman…

- De Craciun și anul nou nu se vor organiza petreceri ca altadata așa ca mulți romani s-au reorientat și au rezervat vacante pe meleaguri indepartate. Agențiile de turism ii vor duce in Maldive, Dubai, dar și Turcia sau Egipt.

- Invitata astazi in emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D, Bianca Dragușanu a povestit despre ultimele intamplari din viața sa, drumurile recente in Dubai, afacerea pe care o are impreuna cu Ramona Gabor, gandul de a se stabili in Emirate și o intamplare nefericita cu fiica sa, Sofia, care a lasat-o cu…

- Bianca Dragușanu a avut o intalnire secreta in Dubai, la scurta vreme dupa ce a anunțat o noua desparțire a cuplului. Cu cine s-a vazut fosta asistenta de televiziune și ce pune la cale? Bianca Dragușanu, intalnire secreta in Dubai. Ce pune la cale vedeta? Bianca Dragușanu s-a desparțit din nou de Alex…