- Parinții din Prahova care și-au oprit copilul de 3 ani și apoi l-au lasat sa zaca pe podea pana a murit, au fost condamnați. Tatal a primit 22 de ani de inchisoare, mama - 20 de ani de inchisoare, iar bunica a fost condamnata la 8 luni de inchisoare.Avocatul Adrian Cuculis spune, joi, ca parinții…

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, declara ca nu a fost cazul sa ii ceara prim-vicepresedintelui Iulian Dumitrescu, presedinte al CJ Prahova, cercetat de DNA pentru luare de mita si fals in declaratii, sa demisioneze din functiile politice detinute in partid si a precizat ca a…

- Cazul Alexandrei, fetița de 9 ani, ucisa in bataie de propria mama, ia amploare. Micuța și cele doua surori erau batute in mod constant, insa nimeni nu a observat chinul prin care acestea treceau. Mai mult, o educatoare a anunțat autoritațile inca de anul trecut ca una dintre fete este agresata.

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul anchetei fetiței in varsta de 9 ani care a fost ucisa in bataie de propria mama. Se pare ca și cele doua surori mai mici ale fetei care a murit in urma batailor primite de la cea care i-a dat viața au si ele urme de violenta pe corp. Astfel, Directia Generala…

- Ies la iveala noi informații șocante in cazul fetiței ucise in bataie de propria mama, in Galați. Micuța era torturata de multa vreme și avea arsuri pe corp. Vecinii si rudele stiau situatia, insa au ales sa taca.

- Li Tie, fostul selectioner al echipei nationale a Chinei, aflat in prezent in arest preventiv pentru coruptie, sustine ca a platit aproape 400.000 de euro pentru a-si asigura numirea in 2020, relateaza L'Equipe. Tehnicianul a mai afirmat ca a ajutat la aranjarea unor meciuri pe vremea cand…

- In urma incendiului devastator de la pensiunea "Ferma Dacilor" din satul Tohani, judetul Prahova, șase persoane, intre care un copil, și-au pierdut viața. O supraviețuitoare a tragediei a facut dezvaluiri incredibile.

- Victor Dinicu, fiul patronului pensiunii in varsta de 11 ani, a pierit in incendiul de la Ferma Dacilor din satul Tohani, Prahova. Acesta s-ar fi aflat la etajul pensiunii in momentul incendiului. Victor juca hochei la Brașov. Potrivit surselor noastre, acesta era un jucator promițator. Ii placea foarte…