- Balonarea este o senzatie neplacuta si comuna, caracterizata prin umflarea excesiva a stomacului sau a abdomenului. Cauzele balonarii pot fi variate si includ inghitirea excesiva de aer in timpul mesei, alimentatia bogata in fibre, consumul de bauturi carbogazoase, stresul si intolerantele alimentare,…

- Hidratarea este importanta in orice perioada a anului si dupa mesele de sarbatori nu face exceptie.Iata cateva motive pentru care este important sa te asiguri ca ramai bine hidratat dupa mesele festive. Stim foarte bine ca aceasta ajuta la digestie. Consumul de apa dupa masa poate contribui la o digestie…

- Daca va este frica ca va veți ingrașa prea mult in perioada sarbatorilor de iarna, atunci nu va faceți probleme, deoarece noi va vom prezenta o dieta extrem de simpla și benefica. Dieta cu lapte sau dieta alba va ajuta sa slabiți. Iata cum sa scapați rapid de kilogramele in plus!

- Cum? Simplu. Le pui pur și simplu pe pervazurile ferestrelor din locuința. Cand temperaturile sunt ridicate, pentru a aerisi in camera, deschidem geamul, favorizand circulația aerului. Cu toate acestea, cu temperaturile care scad iarna, acest lucru nu prea mai este posibil. Astfel ca, daca iți dorești…

- Consumul de sucuri sau smoothie-uri este o modalitate excelenta de a va imbunatați sanatatea. Este ușor sa adaugați și sa combinați fructe și legume sanatoase care va pot ajuta sa va susțineți sistemul imunitar atunci cand sunteți sanatos sau bolnav.Sistemul tau imunitar este in permanența activ…

- Specialiștii spun ca, de fapt, cafeaua ajuta la slabit. Conform unor studii aceasta bautura reduce apetitul și stimuleaza metabolismul, de aceea este indicata și celor care sunt la dieta. Cand este bine sa o consumi.

- Cu toții ne dorim sa ne trezim odihniți dimineața, inaintea unei zile pline de munca. Insa, acest lucru nu este posiibl in cazul tuturor, indiferent de cat de devreme ne culcam seara. Trei bauturi rezolva aceasta problema foarte intalnita și sunt și foarte benefice pentru sistemul imunitar.

- Cafeaua, una dintre bauturile preferate ale multor persoane, poate ajuta la pierdea kilogramelor in plus. Cu toate acestea, este important sa evitați sa adaugați zahar sau alți indulcitori care pot fi nocivi. Cum consumi corect cafeaua pentru a pierde kilogramele in pluspoza simbol Potrivit…