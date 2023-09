Ce avere are Monica Vlangăr, noul comisar șef de la IPJ Constanța Madalina-Sorina Vlangar, noul șef interimar la IPJ Constanța, deține doua apartamente in Romania și Spania, și are mai multe mașini. Veniturile familiei sunt completate de pensia soțului de la MAI. Noul comisar șef, in varsta de 45 de ani, nu este nici foarte bogata, dar nici saraca nu se poate spune ca ar fi. Potrivit declarației de avere, completata la data de 3 iunie 2023, Madalina-Sorina Vlangar este proprietarul unui apartament in București, in suprafața de 80 mp, din anul 2011, deținut impreuna cu soțul. De asemenea, mai are un apartament de 60 mp in Spania tot impreuna cu soțul, ambele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in Poliția Romana: o femeie a fost numita șef interimar la IPJ Constanța, in urma demisiei lui Constantin Gluga, dupa tragedia de la 2 Mai. Anunțul a fost facut de catre ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a anunțat o resetare a sistemului, primele vizate fiind IPJ-urile. Predoiu a…

- Cine este Madalina-Sorina VlangarMadalina-Sorina Vlangar, comisar–șef, in varsta de 43 de ani, a ocupat funcția de atașat de afaceri interne in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit Replica Online . Este ofițer de cariera, poseda o experiența internaționala solida și numeroase…

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri cinci percheziții in București și in Ilfov, intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce in 1 iunie doi barbați au intrat cu scuterul in mașina unei femei, iar in timpul incheierii actelor de constatare amiabila

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 08:45 , ploaia si vantul puternic afecteaza circulatia autovehiculelor pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsoanele kilometrice 12 loc. Glina, jud. Ilfov ndash; 105 loc. Drajna, jud. Calarasi…

- Procurorii DNA fac, joi dimineața, percheziții la Centrul de batrani "Armonia". Potrivit unor surse, este vorba despre un dosar legat de modul in care instituțiile de control ale statului și-au indeplinit atribuțiile legate de funcționarea azilelor groazei din Voluntari.Aceleași surse susțin și ca DNA…

- Emma Raducanu nu joaca din luna aprilie, din cauza unei accidentari, dar „leafa” ii merge foarte bine. Jurnaliștii de la DailyMail au calculat cați bani va caștiga sportiva britanica, din tribune, la turneul de la Wimbledon. Suma este mai mare decat cea obținuta de o jucatoare care joaca in sferturile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 26 – 27 iunie a.c., pe autostrazile A1 Ramnicu Valcea – Deva, respectiv A2 București – Constanța, se executa lucrari de reparație și intreținere, cu restricționarea circulației rutiere, dupa cum urmeaza:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa creasca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul de mers catre Capitala, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare a podului…