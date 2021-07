Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii mafiei țigarilor, din Arad, care s-au predat vineri la instanța, sunt practic liberi dupa ce judecatorii au amanat pana luni o decizie in ceea ce ii privește. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda cu țigari și spalare…

- Cosmin Mladin și Daniel Copil, liderii unei grupari de contrabanda cu țigari, pentru care procurorii DIICOT au cerut emiterea de mandate de arestare preventiva in lipsa, s-au prezentat astazi la Tribunalul București, unde erau citați. Atat Mladin cat și Copil au disparut, practic, cu cateva ore inainte…

- Chiar daca Poliția susținea ca este pe urmele lor, contrabandiștii de țigari de la Arad s-au predat la Tribunal. Polițiștii habar nu au avut unde se afla liderii gruparii de contrabanda și au furnizat presei informația ca atat Cosmin Mladin, cat și Daniel Copil sunt cautați pentru ca se sustrag anchetei. …

- Procurorii DIICOT continua acțiunile in dosarul mega-rețelei de contrabanda cu țigari care are cartierul general in județul Arad. Va reamintim ca procurorii au solicitat arestarea pentru 23 de persoane, dar Tribunalul București a decis sa-i plaseze doar pe cațiva dintre inculpați sub control judiciar.…

- Anchetatorii de la DIICOT și polițiștii care au lucrat la investigația care vizeaza gruparea de contrabanda cu țigari la nivel internațional, cu sediul la Arad și coordonata de Cosmin Mladin, au reușit, in baza mandatelor de supraveghere tehnica, sa inregistreze mai multe discuții purtate de cei implicați,…

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

- Ancheta DIICOT a scos la iveala un adevarat paienjeniș creat de gruparea de trafic de țigari din Arad pentru a susține operațiunile de contrabanda la nivel european. Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit la inceputul anului 2017 de catre Alin Iovanuț, Cosmin Mladin,…

- Sunt mai multe informații pe care anchetatorii le analizeaza in aceasta perioada, avand in vedere ca vorbim despre o ancheta deosebit de stufoasa. Din informațiile obținute pana in prezent știm ca au fost cooptați și experți din strainatate care colaboreaza ca autoritațile romane in elucidarea acestui…