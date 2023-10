Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin este invitatul de onoare al forumului „Belt and Road” de la Beijing, la care participa reprezentantii a circa 130 de tari. In cadrul unui dineu, dictatorul rus a fost servit cu tocana „fericirea familiei”, potrivit presei de stat ruse RIA Novosti.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri, in timpul unei vizite la Beijing, ca amenintarile si conflictele din lume „intaresc” relatia tarii sale cu China, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Imagini rare au fost difuzate miercuri cu presedintele rus Vladimir Putin la Beijing insotit de ofiteri purtand asa numita servieta nucleara care poate fi folosita pentru a ordona un atac nuclear, relateaza Reuters citat de Agerpres.roDupa o intalnire cu presedintele chinez Xi Jinping la Beijing, Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost intampinat de președintele chinez Xi Jinping, marți (17 octombrie), la Beijing, intr-o calatorie urmarita la scara larga, menita sa prezinte increderea și parteneriatul „fara limite” dintre țari, chiar daca „operațiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina…

