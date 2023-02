Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara la America Express are loc misiunea pentru ultima șansa. Echipa formata din Andreea Balan și Andreea Antonescu a intrat in cursa fiindca nu au respectat regulile de-a lungul competiției, iar Dinu și Jean nu au adus misiunea anterioara la bun sfarșit.

- Prima proba de la cursa pentru ultima șansa din Guatemala le-a dat mari batai de cap echipelor. Puya, Melinda, Andreea Balan, Andreea Antonescu, Jean și Dinu Gavril au ramas uimiți cand au vazut ce trebuie sa manance in ediția 20 din America Express, de pe 15 februarie 2023.

- Vedetele fac totul pentru a doua imunitate. Prima imunitate din Guatemala a fost caștigata de Bie și Mikey in ediția de ieri seara America Express, care a fost lider de piața pe segmentele de public comercial și urban.

- In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, aventura America Express continua spectaculos cu o schimbare de peisaj: cele 7 perechi de vedete lasa Mexicul in urma, trec granița și pașesc in inima Americii Centrale. Incepe prima etapa din Guatemala, chiar in mijlocul junglei, printre impresionantele…

- Concurenții au mers sa faca rost de obiectele de care aveau nevoie pentru a finaliza ritualul magic, insa proba a durat in seara așa ca a fost nevoie de mici ajustari pe parcurs. Ora tarzie și oboseala și-au pus cuvantul și au sarit, din nou, scantei in interiorul echipelor

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au trecut prin momente dificile in ediția 3 din America Express - Drumul Aurului, de pe 17 ianuarie 2023. Cele doua s-au confruntat cu o situație de-a dreptul neașteptata.

- In ediția America Express difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la 20:30, concurenții se lupta pentru caștigarea primei imunitați de pe Drumul Aurului, pentru care au de indeplinit cateva misiuni solicitante. Imunitatea le aduce beneficiile cele mai ravnite: hotel, bani, mașina, mancare și vacanța!…

- O noua miza a fost pusa in joc la America Express – Drumul Aurului, show-ul de la Antena 1. Concurenții se intrec in premiera pentru avantajele uriașe ale Jokerilor. America Express – Drumul Aurului vine la Antena 1 cu o premiera maraton. Duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri,…