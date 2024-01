Ce au mai inventat chinezii: Plata cu palma In China, se raspandește rapid un nou sistem de plata lansat de un gigant tech și care le permite oamenilor sa plateasca direct cu palma. Așa de exemplu acesta poate fi utilizat intr-o stație de metrou aglomerata, unde timpul conteaza foarte mult, iar plata cu mana se poate face mai repede decat apeland la smartphone-uri. Adevarul este ca sistemele de plata caștiga teren, de la amprentele digitale, recunoașterea faciala și pana la palma. Noul sistem de plata biometrica face parte dintr-un test realizat de gigantul tehnologic chinez Tencent, pentru utilizatorii Weixin Pay. Portofelul digital și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

