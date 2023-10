Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii CCR au respins miercuri sesizarea Opozitiei pe pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat raspunderea si au decis ca legea este constitutionala. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, dupa publicarea moticarii CCR. Presedintele Curtii Constitutionale, Marian…

- Judecatoarea Ana Maria Chirila de la Tribunalul Suceava a fost retinuta pentru 24 de ore de procurorii Parchetului General, fiind acuzata ca lua mita de la traficanti de droguri, constand in bani, bijuterii, folosinta gratuita a unor autoturisme, contravaloarea unor sejururi, servicii de paza si protectie,…

- Este vorba despre dosarul cu indicativul 25579 3 2020, deschis de UAT Municipiul Constanta pentru recuperarea a aproape 50 de terenuri vizate de sentinta definitiva din Dosarul Retrocedarilor.Procesul care vizeaza recuperarea terenurilor din Dosarul Retrocedarilor din Constanta a fost amanat de magistratii…

- In paralel cu procesul fiului sau, pe care il reprezinta in fața autoritaților, pe motiv ca acesta nu are discernamant, Gino Iorgulescu a deschis un dosar in care și-a cerut pensia cuvenita pentru perioada 1979-2021.

- Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat intr-un comunicat de presa in urma unor acuzații ale liderului AUR in care susținea ca „procurorii așteapta confirmari politice in instrumentarea dosarelor penale”. CSM a atras atenția la respectarea separației puterilor in stat.

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui ofițer de urmarire penala al Serviciului urmarire penala al Sectorului Politiei de Frontiera Aeroportul International Chisinau al Inspectoratului…

- In data de 4 septembrie a avut loc Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Zalau. Scopul intalnirii a fost acela de a analiza oportunitațile de menținere a masurilor luate anterior, prin Hotararile Adunarii Generale a Judecatorilor, direct legate de formele de protest convenite de…

- In cursul zilelor de 16 si 17 august 2023, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PICCJ Sectia de urmarire penala si criminalistica, organele de urmarire penala din cadrul Politiei de Frontiera Romane si lucratorii specializati din cadrul Jandarmeriei Romane au pus in aplicare un numar de 23…