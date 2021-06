Ce au căutat copii pe internet în 2020-2021: TikTok, Roblox, videoclipuri despre jocuri Un nou studiu realizat de Kaspersky Safe Kids a scos in evidența interesele copiilor in perioada 2020 – 2021. In ultimul an, interesul lor a crescut in categoriile „software, audio și video” și „e-commerce”, in timp ce „mediile de comunicare pe internet” și „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere ușoara. TikTok, YouTube și WhatsApp se afla in topul celor mai populare aplicații. In același timp, TikTok a depașit Instagram cu aproape dublul nivelului de popularitate. 2020 s-a dovedit a fi unul dintre cei mai neobișnuiți ani pentru copii. Pandemia a schimbat multe aspecte ale vieții obișnuite,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile "software, audio si video" si "e-commerce", in timp ce "mediile de comunicare pe internet" si "jocurile pe computer" au inregistrat o scadere usoara, TikTok, YouTube si WhatsApp aflandu-se in topul celor mai populare aplicatii, arata un nou…

- TikTok, WhatsApp și Youtube, sunt in topul cautarilor pe internet ale copiilor in 2020 – 2021. Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile „software, audio si video” si „e-commerce”. In timp ce „mediile de comunicare pe internet” si „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere usoara.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a trimis in judecata o femeie din Republica Moldova, cunoscuta ca "Dr. Lana", care, incepand cu anul 2019, cu ajutorul sotului, a efectuat interventii estetice minim invazive in Bucuresti si in tara fara a fi inregistrata la Colegiul Medicilor…

- Ariana Grande s-a maritat in secret Ariana Grande s-a maritat! Conform revistei People, artista s-a casatorit cu agentul imobiliar Dalton Gomez. Ceremonia a fost una intima la care au participat mai puțin de 20 de persoane. Vestea a fost confirmata de reprezentanții Arianei Grande. „A fost un eveniment…

- ​Pandemia a schimbat mult viața oamenilor, iar lucrul de acasa a devenit o necesitate în ultimul an. Pentru unii a picat precum o manușa, pentru alții nu prea. Copiii au fost în atâtea cazuri "victime colaterale" ale situației, iar percepția unora dintre ei asupra întregului…

- Intr-o scrisoare adresata directorului general al Facebook Mark Zuckerberg si directorului general al Twitter Jack Dorsey, procurorii generali democrati au afirmat ca persoane care sunt impotriva vaccinurilor, care nu au experienta medicala si care sunt deseori motivate de interese financiare, s-au…

- Billie Eilish și-a schimbat look-ul. Parul blond al artistei de 19 ani a avut un debut fulminant pe social media. Poza cu ea a urcat in Top 10 postari cu cele mai multe like-uri de pe Instagram. Artista de Grammy a postat poza cu noul ei look miercuri, iar vineri dimineața s-a apropiat de 20... View…

- Alexandra și Andrea Botez sunt doua canadiene cu parinți romani care fac furori in lumea șahului online. Canalul lor BotezLive are 289.000 de utilizatori și crește cu fiecare zi. Pandemia a facut din șah unul dintre jocurile digitale cu cea mai mare creștere, o adevarata senzație virtuala. Șahul devine…