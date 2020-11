Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a declarat ca Franta va lupta cu COVID-19 cel putin pana la mijlocul anului 2021. Numarul de imbolnaviri a trecut de un milion, dupa ce, doar vineri, Franta a inregistrat peste 40.000 cazuri si 298 decese noi.Franta este in garda, intrucat numarul nou de infectari creste de…

- Cancelarul german Angela Merkel a evocat ”oarecare miscare”, in cadrul summitului sefilor de stat si de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene, in negocierile UE cu Marea Britanie privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte ca Boris Johnson sa-si prezinte vineri pozitia, relateaza Reuters…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat miercuri ca urmeaza sa se intalneasca cu reprezentanta opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care s-a intalnit marti cu presedintele francez Emmanuel Macron in Lituania, relateaza AFP.”Ma voi intalni in curand” cu Tihanovskaia, a anuntat sefa Guvernului…

- Vladimir Putin a propus vineri Statelor Unite un schimb de promisiuni de "neingerința" electorala și de cooperare în materia tehnologiei informațiilor pentru a promova un pact mondial de neagresiune în acest domeniu, scrie AFP.Într-o declarație publicata de Kremlin,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) susține ca șansele de a scapa de infecția cu Covid-19 sunt foarte mici, precizand ca este mai probabil sa caștigi la loterie, decat sa scapi de virus Potrivit specialiștilor, doar masurile de protecție și un vaccine pot ajuta, iar numarul spitalizarilor la nivel…

- "Este vorba despre un act las si demn de dispret, inca o data", a postat pe Twitter Ursula von der Leyen, referindu-se la faptul ca s-a mai folosit acea substanta si in cazul fostului spion Serghei Skripal, in 2018, cand se afla pe teritoriul Marii Britanii. "Autorii (acestei otraviri) trebuie…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron la 20 august la Fortul Bregancon, resedinta de vacanta a sefului statului francez, pentru un schimb de opinii cu privire la dosare europene si internationale, de la COVID-19 pana la situatia din Liban si cea din…

- Mike Ryan, seful programului de urgente din OMS, a declarat luni: „Suntem toti vulnerabili in fata riscului, trebuie sa gasim solutii globale. Avem incredere ca G7 va juca un rol major in asta in lunile si anii viitori”. Franta si Germania au parasit discutiile referitoare la reformarea Organizatiei…