Ce ascund, de fapt, mașinile acoperite de la Piața Obor. S-a aflat abia acum secretul lor Romania a aparut in raportul departamentului de stat american drept cel mai mare exportator de ființe umane traficate din Europa. In rapoartele noastre nu apar decat 400 de victime. Neputința statului roman e mare. Nu acționeaza și nu-și protejeaza cetațenii. In plus, cu stupoare se regasesc și ofițeri de poliție in grupurile infracționale, caci slabiciunea […] The post Ce ascund, de fapt, mașinile acoperite de la Piața Obor. S-a aflat abia acum secretul lor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

