Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis trece, in ultima vreme, printr-o mulțime de probleme. Dupa ce a fost nevoita sa ceara donații de bani pentru Viorel Lis, aflat și el im momente grele, acum are probleme cu mașina. Cum a fost surprinsa Oana Lis de paparazzi SpyNews.ro pe strazile din capitala

- Chiar fanii ei au dat-o de gol! Doinița Oancea, caci despre ea este vorba, a fost surprinsa recent intr-un restaurant dintr-o zona centrala a Capitalei. Bineințeles, nu a fost singura, ci a luat masa cu un barbat misterios, alaturi de care nu s-a mai afișat pana acum. Despre cine sa fie vorba?!

- Omul de afaceri american de origina romana, Onisim Dornenanu, a intrat recent sub lumina reflectoarelor odata cu anunțarea deciziei de a investi semnificativ in țara natala. Deși sunt cunoscute eforturile

- Marți seara, la sediul unei case de avocatura din centrul Capitalei, mai mulți oameni de afaceri, unii dintre ei cu afinitați roș-albe, s-au intalnit cu cațiva dintre factorii de decizie de la Dinamo, printre care administratorul special Vlad Iacob și liderul PCH, Elias Bucurica, dar și Mohammad Murad.…

- Daca va intrebați cum obișnuiește Ștefan Banica Junior sa iși petreaca timpul liber, noi avem raspunsul. S-a urcat la volanul autoturismului de lux pe care il conduce și dus a fost! Juratul de la xFactor s-a plimbat liniștit pe strazile din Capitala și apoi s-a oprit la o cafenea. Iata cum a fost surprins…

- Un sofer a fost impuscat in picior, duminica dupa-amiaza, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele unui echipaj, pe DN1 București – Ploiești. Soferul a primit ingrijiri medicale la fata locului si a fost transportat la spital, au declarat surse oficiale, pentru Libertatea. In urma incidentului, traficul…

- Oana Roman și Marius Elisei traverseaza din nu o perioada cu probleme de cuplu. Cei doi au divorțat, insa la scurt timp dupa ce au semnat actele, au decis sa iși mai dea o șansa. Pana acum, totul a mers perfect, insa, zilele trecute vedeta a marturisit ca exista anumite discuții in familia lor. „Eu…

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, s-a pornit in Rusia cu un camion plin cu mere și 3541 grame de bijuterii și fragmente de diferite marimi din chihlimbar. Cazul a avut loc in acest weekend la postul vamal Leușeni.