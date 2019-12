Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maltez Joseph Muscat, suspectat de amestec in ancheta cu privire la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia si supus unei intense presiuni de a demisiona, a anuntat la televiziune ca urmeaza sa demisioneze in ianuarie, relateaza AFP.

- Premierul maltez Joseph Muscat, suspectat de amestec in ancheta cu privire la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia si supus unei intense presiuni de a demisiona, a anuntat la televiziune ca urmeaza sa demisioneze in ianuarie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Joseph Muscat, aflat la…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters. Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub supravegherea…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters.Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub…

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters.

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters. Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut dupa ce politia…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia asasinate in 2017 a criticat componenta comisiei de ancheta. Organizatiile pentru drepturile omului au anuntat ca raman ”vigilente”, informeaza Agerpres, citand dpa. Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei incarcaturi…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia asasinate in 2017 a criticat componenta comisiei de ancheta, in timp ce organizatiile pentru drepturile omului au anuntat ca raman ''vigilente'', transmite sambata dpa. Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie…