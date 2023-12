Ce amenzi riscă românii care ”pângăresc” drapelul Cei care ”pangaresc” drapelul Romaniei prin adaugarea de inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege vor putea vi sancționați. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astazi de Camera Deputaților. Proiectul de lege a obținut 246 de voturi ”pentru”, 32 „impotriva” si o abtinere. Acesta prevede modificarea articolul 20 din Legea nr. 75/1994, in sensul stabilirii si sanctionarii drept contraventie a faptei constand in incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege sau prin regulamente militare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

