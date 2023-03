Ce amendă a primit o femeie care a sunat la 112 în urma unei provocări primite la un joc O femeie de 34 de ani din comuna Telesti, judetul Gorj a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a anunta ca este sechestrata si amenintata cu moartea. Insa, apelul s-a dovedit fals, femeia recunoscand ca totul a fost o provocare. Un apel la 112 efectuat de o femeie din localitatea Baia de Arama, judetul Mehedinti semnala faptul ca este sechestrata si amenintata cu moartea. In urma apelului, mai multe echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului. Insa, in urma verificarilor efectuate, polițiștii au descoperit ca apelul a fost unul fals si ca a reprezentat o provocare in timpul unui joc. ”Avand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din judetul Mehedinti au aplicat o amenda in valoare de 4.000 de lei unei femei de 34 de ani din comuna Telesti, judetul Gorj, dupa ce aceasta a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a anunta ca este sechestrata si amenintata cu moartea. Dupa ce a fost identificata de politisti, femeia a…

- O femeie din comuna Telesti, judetul Gorj, a sesizat la numarul de urgenta 112 ca este sechestrata si amenintata cu moartea. Dupa ce a fost identificata, femeia, care minițise la telefon, le-a spus polițiștilor ca a raspuns provocarilor unui joc.

- Un biciclist a fost acrosat de o masina si a murit, accidentul avand loc pe DE 70, in zona localitatii teleormanene Maldaeni, informeaza, joi, IPJ Teleorman, potrivit Agerpres."La data de 8 martie, a.c., ora 21.17, politistii au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112,…

- O angajata a Primariei Targu Jiu a fost injunghiata de un beneficiar al unui Centru destinat persoanelor fara adapost. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, la finalul saptamanii trecute, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, despre faptul ca o angajata a unui centru pentru…

- Mai multe persoane dintr-un cartier din Constanta au iesit din case, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui cutremur. Actiunea lor a provocat panica in zona, unul dintre locatari sunand si la 112. Oamenii s-au anuntat intre ei ca urmeaza un cutremur, pentru ca asa s-ar fi spus la televiziuni.…

- La aproximativ 24 de ore dupa ce a lovit o femeie pe o trecere de pietoni din Giurgiu și a fugit de la locul faptei, un tanar de 27 de ani, din Mehedinți, a fost depistat și reținut de Poliție. Accidentul s-a produs marți dimineața, in jurul orei 7.00, cand polițiștii Biroului Rutier erau sesizați,…

- CARAȘ-SEVERIN – Minivacanța din 20-24 ianuarie, prilejuita de Ziua Unirii Principatelor Romane, a strans nu mai puțin de 91 de acțiuni și controale derulate de polițiștii carașeni. In cadrul acestora au fost aplicate 768 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 235.000 de lei! In plus, unii…

- CARAȘ-SEVERIN – Zilele libere de la imbierea dintre ani au atras și acțiuni pe masura din partea oamenilor legii. Astfel, intre 30 decembrie și 2 ianuarie, polițiștii carașeni au derulat 77 de acțiuni și controale, in cadrul carora a fost aplicate 558 de sancțiuni, contorul amenzilor insumand 164.000…