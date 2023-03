Ce ai făcut mamă, azi la școală? Mate cu profu’ de sport Noile legi ale invațamantului din Romania ridica semne de intrebare cu privire la viitorul educației copiilor. Cum vor fi pregatiți aceștia pentru lumea de maine? Va exista o educație mai flexibila și personalizata sau o standardizare rigida? Care vor fi consecințele asupra elevilor, profesorilor și sistemului de invațamant in ansamblu. In ultima perioada, noile legi ale invațamantului din Romania au starnit dezbateri aprinse in randul parinților, profesorilor și specialiștilor in domeniul educației. Intrebarea care se pune este: cum vor fi afectați copiii noștri de noile legi ale invațamantului?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

