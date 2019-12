Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica planul sau de actiuni pentru anul 2020. „Anul 2020 va avea un impact semnificativ asupra pieței de comunicații electronice din Romania, schimband substanțial legislația aplicabila,…

- ”Conducerea ANCOM a constatat ca licitatia nu mai poate fi organizata in acest an, printre principalele motive fiind lipsa setului de instrumente privind cerintele de securitate a retelelor, necesitatea implementarii Memorandumului semnat de catre Guvernele Romaniei si SUA, precum si necesitatea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice, in regim de urgenta, tariful de utilizare a spectrului in cazul utilizarii temporare a frecventelor radio pentru radiomicrofoane si sisteme de monitorizare audio cu casti intraauriculare (IEM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, marti, lansarea platformei aisemnal.ro, care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate. Aplicatia permite utilizatorilor sa afle…

- Romania are, incepand de marti, un instrument unic la nivel mondial prin care toti romanii pot verifica zonele in care au semnal mobil si operatorii cu cel mai bun semnal, a anuntat presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu. „Incepand…

- ANCOM a lansat astazi, in cadrul unei noi ediții a conferinței sale internaționale anuale, www.aisemnal.ro , o platforma informatica care arata acoperirea și nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul țarii, așa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate in cadrul unei campanii…

- Harta interactiva pentru zonele in care exista semnal la telefoane mobile Foto: arhiva Reuters România are, începând de marti, un instrument unic la nivel mondial prin care toti românii pot verifica zonele în care au semnal mobil si operatorii cu cel mai bun semnal,…

- Coletele care depasesc 31,5 kilograme nu vor mai fi considerate trimiteri postale, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, in timp ce livrarea preparatelor alimentare pregatite in vederea consumului imediat, inclusiv a bauturilor care insotesc aceste preparate, nu vor mai intra in categoria serviciilor…