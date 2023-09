Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproximativ o luna in urma un caz șocant s-a petrecut in Botoșani. O mama și-a aruncat pe geam copiii in varsta de 2 și 3 ani. Unul dintre micuți, cel in varsta de 2 ani a murit, in timp ce fratele lui a fost internat in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Sf. Maria” Iași. Daca…

- Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a fost și la Iași pentru a-l vedea pe copilul care se afla in stare critica dupa ce a fost aruncat de la geamul unui hotel din Botoșani.

- Au aparut noi informații despre starea celuilalt copil aruncat de mama lui pe geamul hotelului din Botoșani. Baiețelul de 3 ani se afla, in continuare, in stare foarte grava și nu s-a trezit din coma. Medicii au facut declarații ingrijoratoare despre șansele lui de supraviețuire.

- ​​​​​​​O tanara mama și-a aruncat cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani. Dupa oribilul gest, femeia a vrut sa se arunce și ea. A fost oprita de polițiști și dusa la spital. Are 23 de ani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al hotelului in care s-a cazat, duminica noapte spre luni, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare critica, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie,…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare grava, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie, femeia,…

- La 7 ani, David sta in picioare susținut de un cadru, dar cel mai adesea de parinți. De curand a facut primii pași. E un copil vesel caruia ii place sa se joace. Copilaria e insa vesela și trista pentru David. S-a nascut prematur, la numai 26 de saptamani, printr-o operație de cezariana facuta de urgența.…