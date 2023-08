Stiri pe aceeasi tema

- La 70 de ani, Ladislau Boloni a invins din nou in elita Franței, cu Metz (1-0 pe terenul lui Clermont), cum nu mai reușise din 2011, cand antrena la Lens. Tehnicianul știe ca Georges Mikautadze (22 de ani), golgheterul sau, va fi vandut in urmatoarele zile, posibil la Ajax, dar spera ca maronii sa-l…

- La 70 de ani, Ladislau Boloni (FC Metz) este antrenorul cel mai batran din prima liga franceza și al treilea in principalele cinci campionate europene. Ligue 1 are și cel mai tanar tehnician, Will Still, 30 de ani, de la Reims. In vara lui 2022, Ladislau Boloni a fost chemat sa salveze FC Metz, sa o…

- La 70 de ani, Ladislau Boloni nu i-a oferit lui FC Metz doar promovarea in Ligue 1, ci și o echipa, și jucatori. Cel ce l-a promovat pe Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona l-a valorificat la maximum pe Georges Mikautadze, care va fi cedat cu peste 20 de milioane de euro. Nimeni n-a mai fost vandut…

- Clubul saudit cheltuie din nou o avere pentru a aduce un jucator european in liga araba. Al-Hilal a semnat cu mijlocașul lui Lazio, Lazio Sergej Milinkovic-Savic, pentru aproape 40 milioane de euro. Jucatorul este al treilea nume important recrutat de saudiți in aceasta vara.

- PSG parca nu se mai oprește din transferuri! Dupa mai multe achiziții din aceasta vara, acum francezii l-au adus și pe Lucas Hernandez de la Bayern Munchen. “Ii multumim lui Lucas Hernandez pentru cei patru ani foarte reusiti impreuna. Intotdeauna a dat totul, am fost mereu impresionati de spiritul…

- Comisia de Disciplina a ligii franceze a dictat astazi 0-3 la meciul Bordeaux - Rodez, dupa ce un fan al gazdelor l-a lovit pe marcatorul golului oaspeților. In urma acestei decizii, Bordeaux a ramas in Ligue 2, iar Loți Boloni și Metz au urcat in elita Franței. Hotararea așteptata de Laszlo Boloni…

- Ladislau Boloni a promovat-o pe Metz in Ligue 1. La 70 de ani, Loți scrie istorie intr-o țara din Top 5 in Europa, din perspectiva fotbalului. Dincolo de a saluta acest succes remarcabil, obținut in fața unui nume uriaș precum Bordeaux, de 6 ori campioana a Franței, performanța tehnicianului roman trebuie…

- Recunoscut in lumea intreaga ca antrenorul care descopera nume mari, Laszlo Boloni (70 de ani) il propune acum lumii fotbalului pe georgianul Georges Mikautadze (22 de ani), atacantul lui Metz, cel mai prolific și cel mai bun jucator al ligii secunde franceze. Vineri seara, Laszlo Boloni joaca meciul…