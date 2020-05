Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi, in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Gheorghe Șincai. Conducatorul unui autoturism care circula pe bd.Gheorghe Șincai, dinspre bd.Dimitrie Cantemir ar fi pierdut controlul asupra directiei de…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, pompierii militari prahoveni au intervenit pentru inlaturarea efectelor generate de fenomenele meteorologice periculoase de duminica. „Precipitațiile abundente din cursul zilei de…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a facut apel la continuarea respectarii masurilor de siguranta si a precizat ca este prematur sa vorbim de relaxare, chiar daca numarul infectarilor este in scadere.

- Legea nr. 19/2020, prin care angajații care au copii vor primii o indemnizație pentru zile libere atunci cand se inchid unitațiile de invațamant a fost publicata sambata, 14 martie 2020, in...

- Uniunea Salvati Romania apreciaza ca validarea de catre conducerea PNL a candidaturilor lui Nicolae Robu si Hubert Thuma reprezinta o contradictie in raport cu declaratiile anterioare ale presedintelui liberal, Ludovic Orban.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele incatușarii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasta ora pentru a indeparta pericolul provocat de rafalale de vant la un bloc de pe strada OCtavian Goga nr.4. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, maior Cipiran Sfreja, bucati de tencuiala sunt partial desprinse de pe fatada…

- Prefectul Mihai-Catalin Vasii s-a intalnit, astazi, cu reprezentanții marilor rețele de retail care au magazine in județul Brașov. Tema discuțiilor a fost legata de masurile necesare pentru a nu aparea probleme in aprovizionarea cu produse alimentare de stricta necesitate, in contextul unor incercari…

- Mirela Vaida trece prin momente nu tocmai placute. Prezentatoarea de la Acces Direct și-a anunțat fanii ca are ceva probleme de sanatate, dar a ținut sa precize inca de la inceput ca nu este vorba despre coronavirus.