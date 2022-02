Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, sustine, intr-un interviu la Radio Dobrogea, ca președintele rus Vladimir Putin este cel mai mare ctitor la Sfantul Munte Athos si la Ierusalim, iar romanii il vad ca „raufacator”. „Domnul Putin, care este atat de vehiculat in zilele acestea si vazut atat…

- IPS Teodosie are o noua iesire controversata si il lauda pe Vladimir Putin, presedintele rus.Arhiepiscopul Tomisului a declarat la Radio Dobrogea ca Putin "nu i negru cum il prezinta lumea"."Domnul Putin, care este atat de vehiculat in zilele acestea si vazut atat de negru, nu i negru cum il prezinta…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat marti, dupa o intalnire la Moscova cu omologul sau rus Vladimir Putin, ca este posibil un acord asupra securitatii europene intre Rusia, de o parte, si SUA si NATO de cealalta parte, in pofida divergentelor semnificative. ''M-am convins astazi ca divergentele…

- IPS Teodosie a spus miercuri, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, sa nu spalam rufele murdare in timpul praznicului bobotezei din decenta si respect fata de apa sfintita. El a mai precizat ca in perioada “neputintei lunare”, femeia nu poate lua nici Aghiasma, nici anafura, mentionand…

- Informatiile au fost facute publice chiar de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in cadrul conferintei de presa sustinute pe 21 decembrie 2021, ocazie cu care arhiereul a fost de acordd sa raspunda intrebarilor venite din partea presei. " Foarte mult s au plans credinciosii din cauza Regulamentului…

- VIDEO| Preoții care „exceleaza” in lux, au mașini scumpe, ori alearga ca sa slabeasca: Ce parere are Arhiepiscopul Tomisului despre aceștia VIDEO| Preoții care „exceleaza” in lux, au mașini scumpe, ori alearga ca sa slabeasca: Ce parere are Arhiepiscopul Tomisului despre aceștia Arhiepiscopul Tomisului,…

- Biserica din Constanta este cunoscuta ca „biserica de pe trotuar“. Nu este singura biserica ridicata fara autorizatie de constructie in acest oras. In urma cu un an, magistratii Judecatoriei Constanta au decis desfiintarea lucrarilor de constructie realizate fara autorizatie de Arhiepiscopia Tomisului.…

