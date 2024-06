Misterul dispariţiei turiştilor pe o celebră insulă din Grecia. Unuia dintre ei i-au găsit trupul neînsufleţit Un mister macabru invaluie in aceste zile insula Samos, din estul Greciei. Un turist olandez disparut a fost gasit mort sambata dimineata. Este ultimul dintr-o serie de cazuri recente in care turisti din insulele grecesti au murit sau au disparut. Unii, daca nu chiar toti, plecasera in drumetii pe canicula. Vedeta TV, gasita moarta Michael […] The post Misterul disparitiei turistilor pe o celebra insula din Grecia. Unuia dintre ei i-au gasit trupul neinsufletit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

