Cand Rusia a invadat Ucraina, omenirea a fost hipnotizata și ingrozita. Era 24 februarie. In acea dimineața de joi, Vladimir Putin a ordonat trupelor sale sa invadeze in mod barbar un vecin suveran. Toata lumea a privit inceputul razboiului in direct, la televizor. Atrocitațile care se desfașoara in timp real sunt o preocupare principala pentru […] Ce a pregatit Vladimir Putin pentru Ucraina. Așa iși garanteaza caștigul: „Occidentul va obosi"