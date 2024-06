30 de lei, atat costa un vot intr-un oraș de pe Valea Buzaului. Candidatul la alegerile locale a fost acuzat ca a oferit o suma de bani pentru a-l determina pe un varstnic sa puna ștampila pe caseta cu numele lui. In schimb, barbatul s-a ales cu dosar penal. Cu cat se vinde un vot […] The post 30 de lei un vot. Candidatul a oferit alegatorilor bani și a primit un dosar penal appeared first on Puterea.ro .