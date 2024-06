Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 19 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, 9 iunie, pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare 2024. Peste 200.000 de candidați s-au inscris in cursa electorala: 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare. The post Alegeri locale…

- Aproape 19 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, 9 iunie, pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare 2024. Peste 200.000 de candidați s-au inscris in cursa electorala: 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare. The post Alegeri locale…

- Este Super-duminica alegerilor pentru Parlamentul European. Chiar daca scrutinul a inceput de joi, cu Olanda, si a continuat vineri si sambata in alte cateva tari, „grosul” electoratului voteaza duminica - alegatorii sunt asteptati la urne in 21 din cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene, iar in…

- S-a dat start vot la alegerile europarlamentare intr-o țara din Europa, deși majoritatea statelor incep scrutinul in intervalul 6-9 iunie. Oamenii cu drept de vot au putut alege favoritii inca de azi, de la prima ora a dimineții, cu un avans de trei zile fața de alte țari. Start vot la alegerile europarlamentare…

- Intr-o democrație sanatoasa, alegerile reprezinta pilonii de baza ai sistemului politic, momente in care cetațenii iși exprima voința și iși aleg reprezentanții. Cu toate acestea, nu toate alegerile sunt tratate cu aceeași seriozitate sau importanța. Un exemplu elocvent in acest sens este reprezentat…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc in statele membre ale Uniunii Europene in perioada 6-9 iunie 2024, fiind așteptați la urne peste 370 de milioane de alegatori. In Romania, alegerile pentru Parlamentul European au loc simultan cu cele locale, in 9 iunie.